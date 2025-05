Aż 57 proc. Polaków chciałoby ujawniania zarobków. Co więcej, 42 proc. badanych przyznaje, że chciałoby wiedzieć, ile dokładnie zarabiają ich znajomi, przyjaciele i współpracownicy - wynika z opublikowanego w środę badania.

Polacy chcą wiedzieć, ile zarabiają ich znajomi (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Z badania wynika, że to głównie młode pokolenia pchają społeczeństwo w kierunku większej przejrzystości finansowej. W przedziale wiekowym 25-44 l. 17 proc. jest zdecydowanymi zwolennikami jawności wynagrodzeń. Za to wśród Polaków powyżej 55. roku życia takie zdanie wyraża jedynie 5 proc. badanych.

Ciekawym wnioskiem z badania jest również to, że poziom wykształcenia ma wpływ na stosunek do jawności wynagrodzeń. Osoby z wyższym wykształceniem (16 proc.) częściej wyrażają chęć poznania zarobków innych niż osoby ze średnim (6 proc.) i podstawowym (11 proc.) wykształceniem.

W kwestii gotowości do ujawnienia własnych zarobków również zauważalne są różnice płci. Mężczyźni (10 proc.) częściej niż kobiety (5 porc.) deklarują gotowość do podzielenia się informacjami o swoich wynagrodzeniach.

Interesującym aspektem badania jest również związek między poglądami politycznymi a stosunkiem do jawności wynagrodzeń. Okazuje się, że to głównie osoby o poglądach lewicowych (66 proc.) popierają tę ideę.

Co z jawnością wynagrodzeń?

W marcu 2023 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o jawności wynagrodzeń, która ma zmienić sytuację prawną w krajach członkowskich. Chodzi przede wszystkim o prawo pracowników do znajomości średnich wynagrodzeń na danych stanowiskach, jak i obowiązków pracodawcy co do zakazu zbyt dużych rozbieżności w wynagrodzeniach pracowników wykonujących tę samą pracę.

W maju 2025 roku Sejm przyjął ustawę dotyczącą jawności wynagrodzeń podczas procesu rekrutacji.

Prof. Dominika Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na klasyczną asymetrię między tym, czego oczekujemy od innych, a co sami jesteśmy gotowi zrobić.

W obu tych przypadkach - zarówno chęci poznania, jak i gotowości ujawnienia własnych zarobków - dominują zwolennicy lewicy - podkreśla Maison, dodając, że wiek również ma znaczenie, zwłaszcza w kontekście doświadczeń starszych pokoleń związanych z niejawnością wynagrodzeń.