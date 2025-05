Małe obiekty noclegowe, zaliczające się do tych posiadających mniej niż 10 miejsc, zyskują na popularności wśród turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W 2024 roku skorzystało z nich 1,9 mln osób, co oznacza znaczący wzrost o 247 tys. osób, czyli 14,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Szczególnie chętnie odwiedzali je goście z Niemiec, którzy stanowili najliczniejszą grupę wśród zagranicznych turystów.

Rośnie popularność małych obiektów noclegowych w Polsce (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Polacy nadal dominują

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że większość osób, które w 2024 roku zdecydowały się na pobyt w małych obiektach noclegowych, to turyści krajowi. Stanowili oni aż 80,9 proc. wszystkich gości, co przekłada się na 1,6 mln osób. Pozostałe 19,1 proc. to turyści zagraniczni, którzy także coraz chętniej eksplorują uroki polskiej gościnności w mniejszej skali. W porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost liczby turystów zarówno polskich (o 10,2 proc.), jak i zagranicznych (o 37,3 proc.).

Ulubione destynacje

Województwo pomorskie okazało się być najpopularniejszym regionem wśród turystów korzystających z małych obiektów noclegowych, przyjmując 25,9 proc. wszystkich wizyt. Niewiele mniej popularne były województwa zachodniopomorskie oraz małopolskie, które przyciągnęły odpowiednio 21,3 i 19,5 proc. turystów.

Ciekawostką jest, że największy ruch w tych obiektach odnotowano w miesiącach letnich - lipcu i sierpniu, kiedy to zanotowano łącznie 723,3 tys. odwiedzających, stanowiących 37,2 proc. liczby gości z całego roku.

Preferencje zakwaterowania

Zdecydowana większość turystów, bo aż 82,5 proc., wybierała noclegi w pokojach gościnnych. Pozostałe 17,5 proc. zdecydowało się na kwaterowanie w agroturystyce.

Niemcy, będąc najliczniejszą grupą zagranicznych turystów, preferowali te formy zakwaterowania, co więcej, obserwowano również znaczący wzrost zainteresowania turystów z Czech i Norwegii, którzy stanowili odpowiednio 5,3 i 6,2 proc. ogółu turystów zagranicznych.

Noclegi w liczbach

W roku 2024 małe obiekty noclegowe udzieliły łącznie 6,5 mln noclegów, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Większość, czyli 5,1 mln noclegów, udzielono turystom krajowym (wzrost o 9,6 proc. rok do roku), a pozostałe 1,4 mln zagranicznym turystom (wzrost o 38,1 proc. rok do roku).

Niemcy i Ukraińcy stanowili największą grupę zagranicznych gości, korzystających z noclegów w tych obiektach.

Ile czasu spędzają turyści?

Analiza danych pokazuje, że turyści w małych obiektach noclegowych spędzali średnio 3,3 doby. Pobyt w pokojach gościnnych trwał nieco dłużej, bo średnio 3,4 doby, podczas gdy w kwaterach agroturystycznych turyści spędzali średnio 3,1 doby.

Szczególnie intensywny okres przypadał na lipiec i sierpień, kiedy to odnotowano 2,6 mln noclegów, co stanowiło 39,6 proc. wszystkich noclegów w 2024 roku.