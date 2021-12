Już wiadomo, jak będzie wyglądało Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki, które powstanie w Katowicach. Rozstrzygnięty został konkurs na projekt architektoniczny. Centrum zostanie zbudowane w Bogucicach, dzielnicy, w której mieszkał Jerzy Kukuczka.

Centrum powstanie na terenie u zbiegu ulic Katowickiej i Markiefki i będzie połączone z mieszkaniem Jerzego Kukuczki, które również będzie dostępne dla zwiedzających - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak podkreślają pomysłodawcy, nie będzie to typowe muzeum. Idea jest taka, żeby to było żywe centrum kontaktów. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i sala, w której będzie można prowadzić prelekcje. Będzie też centrum dokumentacji górskiej - wymienia himalaista Janusz Majer.

Dodaje, że Jerzy Kukuczka był skromnym człowiekiem, ale miejsce, które będzie upamiętniać jego dokonania jest potrzebne. Zarówno rodzina, jak i my, przyjaciele czyli strażnicy legendy jesteśmy mu winni właśnie to, że to centrum powinno tu powstać - mówi Majer.

Do tej pory funkcję muzeum Kukuczki pełniła mała izba w Istebnej. Ma ok. 20-25 metrów. Założyła ją mama i tam zgromadzone były pamiątki po Jerzym. To jest fajne, kameralne miejsce, ale ten projekt jest zupełnie innej skali - mówi Wojciech Kukuczka, syn himalaisty.

Konkurs na projekt wygrało biuro architektoniczne Kum Studio z Krakowa.