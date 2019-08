W ostatnich miesiącach pogorszyły się oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. W dużej mierze wiąże się to z ujawnieniem przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne – wynika z sondażu CBOS.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W Polsce wciąż działalność Kościoła katolickiego uważana jest za lepszą niż w Europie i na świecie. Lipcowe badania CBOS pokazują, że 53 proc. respondentów uznaje ją za dobrą, a 39 proc. za złą. W stosunku do ostatniego pomiaru z października ubiegłego roku wynik ten jest słabszy.



Cechy społeczno-demograficzne badanych mają duże powiązanie z ich opinią w tej kwestii. Respondenci o poglądach lewicowych oraz centrowych znacznie częściej źle oceniają sytuację polskiego Kościoła niż respondenci o poglądach prawicowych.



Duży wpływ na odpowiedzi badanych ma również wykształcenie. Im wyższe, tym częściej ankietowani źle oceniają sytuację Kościoła. Osoby często uczestniczące w praktykach religijnych są bardziej skłonne do dobrej oceny działalności Kościoła. "Co jednak interesujące, branie udziału w praktykach religijnych w znacznie większym stopniu różnicuje oceny sytuacji Kościoła w Polsce niż w Europie i na świecie" - zaznacza CBOS.



60 proc. badanych za najpoważniejszy problem Kościoła w Polsce uznało pedofilię duchownych. Na następnych miejscach badani wymienili zaangażowanie Kościoła w politykę (37 proc.), odchodzenie wiernych z Kościoła (29 proc.), homoseksualizm duchownych (20 proc.), dawanie wyrazu sympatiom politycznym w trakcie kazań (20 proc.), zbyt wysokie opłaty pobierane przy okazji sakramentów (19 proc.), zbyt wystawne życie duchownych (18 proc.) i nieprzestrzeganie celibatu (15 proc.).



Co ciekawe, piszą autorzy badania, 35 proc. respondentów zapytanych o wyżej wymienione problemy widoczne na poziomie lokalnym twierdzi, że żaden z nich nie dotyczy duchownych z ich okolicy. Wyjątkiem jest problem odchodzenia wiernych z Kościoła (16 proc. ankietowanych wskazało tę odpowiedź) i zbyt wygórowane opłaty pobierane przy okazji sakramentów (13 proc.).



Duża liczba badanych ocenia negatywnie sytuację Kościoła katolickiego w Europie i na świecie. Połowa ankietowanych twierdzi, że obecna sytuacja Kościoła europejskiego jest zła, nieco ponad jedna trzecia (36 proc.) uznaje ją za dobrą. Sytuacja katolicyzmu na świecie oceniana jest nieco podobnie: 48 proc. respondentów uznaje ją za złą, a 40 proc. - za dobrą.



Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), od 4 do 11 lipca 2019 r. na liczącej 1077 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.