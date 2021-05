Ruch Wspólna Polska w środę w kampusie uniwersyteckim w Olsztynie oficjalnie zaprezentuje projekt "Campus Polska Przyszłości". Zaplanowane jest m.in. wystąpienie lidera Ruchu, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski mówił o plenerowej prezentacji nowego projektu w czasie posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP, przekonywał, że Ruch Wspólna Polska nie jest tworzony przeciwko Platformie Obywatelskiej, ale ma uzupełniać jej działania i być platformą aktywności działaczy samorządowych.



Projekt "Campus Polska Przyszłości" ma być realizowany latem tego roku. Jego organizatorem jest poseł KO i jeden z animatorów Ruchu Wspólna Polska - Sławomir Nitras.



Trzaskowski zainaugurował działalność Ruchu Wspólna Polska w połowie października 2020 r. Od tego momentu nie podejmował on wielu aktywności.

Budka: Rzuciliśmy hasło i potem trzeba się było tłumaczyć

W marcu lider PO Borys Budka udzielił "Gazecie Wyborczej" głośnego wywiadu, w którym w zaskakujący sposób opisał deklaracje towarzyszące powstaniu Ruchu. To było pod wpływem emocji. Rzuciliśmy hasło i potem trzeba się było tłumaczyć - przyznał. Niedługo później podano, że w każdym województwie powołano pełnomocników regionalnych Ruchu.



Według deklaracji Trzaskowskiego i jego współpracowników, Ruch ma być "przestrzenią dialogu i współpracy samorządowców, NGO-sów, ekspertów, polityków, aktywistów, społeczników i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą działać".



Stworzenie ruchu obywatelskiego, który miałby wykorzystywać potencjał ludzi, którzy wsparli go w kampanii prezydenckiej, a którzy nie chcą zapisywać się do żadnej partii, Trzaskowski zapowiedział tuż po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, w których startował jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Przegrał w drugiej turze z prezydentem Andrzejem Dudą, który uzyskał 51,03 proc. głosów, podczas gdy Trzaskowski zdobył ich 48,97 proc.