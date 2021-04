​Minister rolnictwa Grzegorz Puda odwołał Waldemara B. z funkcji członka Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego - dowiedział się dziennikarz RMF FM. To pokłosie głośnej sprawy znęcania się nad psem - były senator miał ciągnąć zwierzę za samochodem, co zakończyło się śmiercią psa.

Waldemar B. / Marcin Obara / PAP

Waldemar B. był w ostatnim czasie przedstawicielem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w Społecznej Radzie Doradztwa Rolniczego przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

O interwencję w jego sprawie prosili nas inni członkowie rady. Tłumaczyli, że rada organizuje m.in. szkolenia dla rolników dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt. Resort rolnictwa zdecydował o odwołaniu Waldemara B.

Zatrzymany wczoraj Waldemar B. usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Sekcja zwłok psa znaleziono na jego posesji wykazała wstępnie, ze zwierzę zginęło w wyniku obrażeń wewnętrznych.

Z ustaleń prokuratury wynika, ze Waldemar B. przywiązał psa do haka holowniczego, wsiał do samochodu, ruszył, potem przyspieszył i ciągnął za autem nienadążające zwierzę. Jeden z kierowców zarejestrował to na filmie, a nagranie przekazał policji.