W szpitalu zmarł ciężko ranny 37-letni Ukrainiec, ranny w środowym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 707 w okolicach miejscowości Niemgłowy w powiecie rawskim w woj. łódzkim.

Miejsce wypadku / Roman Zawistowski / PAP

Do tragicznego wypadku doszło w środę na drodze wojewódzkiej nr 707 w okolicach miejscowości Niemgłowy. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną doszło do zderzenia volkswagena transportera z ciężarowym manem z przyczepą. Na skutek wypadku śmierć na miejscu poniosło trzech mężczyzn podróżujących busem - mówiła w środę rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Agata Krawczyk.

Niestety, nie udało się uratować życia kolejnego mężczyzny podróżującego volkswagenem. Zmarł 37-letni obywatel Ukrainy, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala - podał w czwartek po południu Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Bilans zdarzenia jest tragiczny - zginęli 4 mężczyźni w wieku od 37 do 39 lat, dwaj z nich to Polacy, a dwaj obywatele Ukrainy. 22-letni mężczyzna kierujący tirem przebywa w szpitalu. W chwili wypadku był trzeźwy - relacjonował rzecznik.



Prokurator podał też wstępne ustalenia dotyczące tragedii w powiecie rawskim. Prawdopodobną przyczyną wypadku mogło być wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego busem, który jechał drogą podporządkowaną - przekazał. Wyciągnięcie jednoznacznych wniosków w tym zakresie możliwe będzie po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków, której opracowanie poprzedzone będzie oceną stanu technicznego pojazdów - dodał Kopania.



Śledztwo prowadzi prokuratura w Rawie Mazowieckiej.