Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnymi opadami deszczu dla wschodniej, południowej oraz południowo zachodniej Polski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed burzami z gradem wydano dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz wschodnich terenów województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

"Prognozowane są miejscami burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.



Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 23.

Silny deszcz z burzami może wystąpić na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz w południowej części Lubelszczyzny. Jak prognozuje IMGW na tym terenie mogą wystąpić opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h. Możliwy grad.

Dla północnej części województwa lubelskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Może tam spaść od 30 do 50 mm deszczu.



Obydwa ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godziny 12.