IMGW ostrzega - dziś możliwe są burze z intensywnym deszczem, a nawet krupą śnieżną na Pomorzu i deszcze w południowo-wschodniej Polsce. W woj. małopolskim, śląskim i podkarpackim spodziewane są wzrosty poziomu wód.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Na Pomorzu IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwa krupa śnieżna lub lodowa.

Na południowym wschodzie kraju (woj. podkarpackie, częściowo lubelskie, małopolskie, śląskie) spodziewać się należy wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 25 mm do 35 mm.

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia w związku z opadami deszczu na rzekach woj. małopolskiego i części śląskiego. Spodziewane są tam dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. "W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia" - czytamy w komunikacie instytutu.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia wydano natomiast dla Podkarpacia. W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. "W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - przestrzegł IMGW.