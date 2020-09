Przed silnym deszczem z burzami na południu Polski ostrzegły w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Według IMGW, silne deszcze i burze mogą wystąpić w kilku województwach na południu i południowym wschodzie kraju, w pasie od Gliwic, Rybnika i Katowic, poprzez Kraków, Nowy Sącz, Tarnów i Tarnobrzeg, do Rzeszowa, Krosna i Przemyśla. Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.



IMGW ogłosił dla tych obszarów ostrzeżenia 1. stopnia do godzin popołudniowych (do południa w Katowicach i do 17:00 w Przemyślu), co oznacza, że w tym czasie przewiduje się tam warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda na niedzielę

W dzień możliwe przelotne opadami deszczu - prognozuje IMGW. W niedzielę burz należy się spodziewać na południowym wschodzie kraju oraz w strefie nadmorskiej.

Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na południu kraju kraju. Temperatura od 16°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nawałnice nad Polską. Prawie 600 interwencji strażaków, zginęła jedna osoba