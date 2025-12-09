Budimex do końca 2026 roku planuje zatrudnić ponad 1000 nowych pracowników. Obecnie w tym gigancie branży budowlanej pracuje 7,6 tysiąca osób.

Budimex: Ponad 1000 nowych miejsc pracy do końca 2026 roku / foto: Budimex/mat. prasowy /

Budimex to jeden z liderów polskiej branży budowlanej. Jako polska firma z siedzibą i główną działalnością w kraju, od lat znajduje się w czołówce płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w branży budowlanej. Według danych Ministerstwa Finansów, w ciągu ostatnich dziesięciu lat firma wpłaciła do budżetu państwa ponad 1,5 miliarda złotych, z czego tylko w 2023 roku było to aż 285 milionów złotych.

Firma zatrudnia już 7,6 tysiąca osób w całej Polsce i nie zamierza na tym poprzestać.

Spółka ogłosiła właśnie ambitne plany - do końca 2026 roku zamierza zatrudnić ponad 1000 nowych pracowników. Nowe stanowiska obejmą głównie obszary inżynieryjne, wykonawcze oraz specjalistyczne w sektorach energetyki i kolejnictwa.

Cześć nowo zatrudnionych może przybyć z uczelni technicznych i szkół średnich, z którymi firma współpracuje, organizując praktyki i staże.

Budimex działa także za granicą, między innymi w Niemczech, Czechach, Słowacji czy krajach bałtyckich. Jest współkonsorcjantem projektu Rail Baltica, realizowała projekt modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, startuje także w konkursie na modernizację Warszawy Wschodniej. Traktuje ten kontrakt priorytetowo - poinformował prezes Artur Popko.