Lider PO Borys Budka zwrócił się w czwartek z apelem do wicepremiera Jarosława Gowina, by wraz z opozycją poszukał wspólnego kandydata na RPO, którego mógłby wybrać Sejm. Panie premierze, dzisiaj jest ten czas, żeby stanąć po stronie obywateli - zwrócił się Budka do lidera Porozumienia.

