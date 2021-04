Bp Edward Janiak we wtorek opuścił teren diecezji kaliskiej – poinformował w czwartek rzecznik prasowy diecezji. Zgodnie z nakazem Watykanu były kaliski ordynariusz nie powinien przebywać na jej terenie.

Afera wokół biskupa wybuchła po filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" / Tomasz Wojtasik / PAP

Cytat Informujemy, że biskup Edward Janiak zapewnił Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i biskupa kaliskiego, że z dniem 27 bm. opuścił definitywnie teren diecezji kaliskiej. napisał w wydanym w czwartek oświadczeniu rzecznik prasowy diecezji kaliskiej ks. Michał Włodarski.

Jak dodał o miejscu pobytu byłego kaliskiego biskupa została poinformowana Stolica Apostolska. "W myśl przepisów prawa o ochronie danych osobowych nie zostanie ono podane do publicznej wiadomości" - zaznaczył ks. Włodarski.

Bp Janiak nie stosował się do watykańskiej kary

W marcu abp senior Sławoj Leszek Głódź i były ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.

Duchowni otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami i zakaz uczestniczenia w celebracjach religijnych na ich terenie. Zostali także zobligowani do wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa.



W piątek "Głos Wielkopolski" poinformował, że bp Janiak przebywa w Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa w Złoczewie w powiecie sieradzkim (woj. łódzkie). Dziennikarzom "Głosu" udało się porozmawiać telefonicznie z bp. Janiakiem.



Były biskup kaliski potwierdził dziennikarzom, że przebywa w Złoczewie. Zapewniał jednak, że to "tymczasowe rozwiązanie", bo przyjechał tam na szczepienie. Biskup miał powiedzieć, że po otrzymaniu drugiej dawki preparatu przeciw Covid-19, jeśli pozwoli na to stan jego zdrowia, opuści Złoczew i diecezję kaliską.



Według "Głosu" bp Janiak nie chciał podać, gdzie przebywał przed przyjazdem do Złoczewa, nie chciał też zdradzić, gdzie będzie mieszkać po opuszczeniu DPS-u. Duchowny miał podkreślić, że jego pobyt w Złoczewie jest związany tylko ze szczepieniem, dlatego nie uważa tego za łamanie nakazu Watykanu.



Rzecznik prasowy kaliskiej diecezji poinformował w sobotę, że po potwierdzeniu, iż bp Janiak przebywa na terenie swojej dawnej diecezji powiadomiono o tym fakcie Nuncjaturę Apostolską.

Papież przyjął rezygnację bpa Janiaka. W marcu zakończono dochodzenie w jego sprawie

17 października 2020 roku papież przyjął rezygnację bp. kaliskiego Edwarda Janiaka . Pod koniec stycznia 2021 roku nuncjatura apostolska w Polsce podała, że papież mianował biskupem kaliskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Damiana Bryla.



29 marca nuncjatura przekazała, że Stolica Apostolska, działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi", zakończyła dochodzenie w sprawach bp. Edwarda Janiaka i abp. seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.



W przypadku bp. Edwarda Janiaka postępowanie dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją kaliską.



W wyniku zakończonego postępowania Stolica Apostolska podjęła w stosunku do bp. Janiaka nakaz zamieszkania poza diecezją kaliską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie diecezji kaliskiej oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Sprawa bpa Edwarda Janiaka

Afera wokół biskupa wybuchła po filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". W nim dziennikarze przedstawili sprawę księdza Arkadiusza H., który przez lata molestował seksualnie trzech chłopców - braci Bartłomieja i Jakuba oraz Andrzeja. W marcu 2021 roku ksiądz Arkadiusz H. został uznany przez Sąd Rejonowy w Pleszewie za winnego molestowania nieletniego. W dokumencie zostały pokazane też zaniedbania ze strony ordynariusza diecezji. W związku z tym prymas Polski abp Wojciech Polak skierował do Watykanu wniosek o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Po premierze filmu "Zabawa w chowanego" przed siedzibą kurii diecezjalnej w Kaliszu odbył się protest mieszkańców przeciwko księżom pedofilom i biskupowi Janiakowi. Protestujący przynieśli ze sobą transparenty m.in. z hasłami: "Z parafii do parafii zamiast do celi", "Biskupie, czas na sąd ostateczny", "Jesteśmy z ofiarami".

W czerwcu 2020 roku "Gazeta Wyborcza" informowała, że tuż po premierze filmu bp Edward Janiak trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Okazało się, że hierarcha był kompletnie pijany.

Ponadto portal "Więź" opisał sprawę, gdzie Janiak miał mobbingować rektora seminarium w Kaliszu. Miał też wspierać przyjęcie do tego seminarium kleryka, o którym wiedział, że ten jest podejrzewany o posiadanie materiałów pedofilskich. We wrześniu Prokuratura Rejonowa w Pleszewie oskarżyła księdza z diecezji kaliskiej Arkadiusza H. o molestowanie nieletnich.