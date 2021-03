Czy arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przeprosi tych, którym wcześniej zarzucał podjudzanie do nienawiści, stosowanie manipulacji i rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji? "To pytanie do arcybiskupa" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ks. Leszek Gęsiak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że komunikat Watykanu nie mówi wprost, za co abp Głódź został ukarany. "Nie wiemy dokładnie, jakie są racje" – dodaje gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "Jeżeli Stolica Apostolska uzna za stosowne ujawnić sentencję wyroku, to będziemy ją posiadać. To są procedury, które wykraczają poza Kościół Polski" – wyjaśnia.

REKLAMA