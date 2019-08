"Jesteśmy winni wdzięczność naszym przodkom za ich postawę, za ich oddanie, za ich poświęcenie" – mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który wziął udział w uroczystej odprawie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. "Pamiętamy o tym, ale dzisiejszy dzień to dzień Wojska Polskiego, a więc dziękujemy dziś także żołnierzom Wojska Polskiego, tym, którzy dziś stoją na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków" – podkreślił.

Spotykamy się w miejscu szczególnym, u Grobu Nieznanego Żołnierza, jednego z Orląt Lwowskich, jednego z tych, którzy oddali swoje życie za to, żeby Polska mogła się odrodzić, żeby była wolna - powiedział minister Błaszczak. Zwrócił uwagę, że ceremonia odbywa się "na placu marszałka Piłsudskiego, tego, który stworzył naszą wolność, naszą niepodległość 100 lat temu". Spotykamy się, żeby oddać hołd naszym dziadom i pradziadom, tym, którzy zatrzymali nawałę bolszewicką; tym, którzy stoczyli i wygrali jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy i świata - mówił szef MON. Dodał, że w Bitwie Warszawskiej "Polska uchroniła swoja niepodległość w 1920 roku, spowodowała, że zachowana została tożsamość chrześcijańska Polski i Europy".



Mariusz Błaszczak przed Grobem Nieznanego Żołnierza / Radek Pietruszka /PAP



Dziś będziemy mieli okazję podziękowania osobiście żołnierzom Wojska Polskiego podczas defilad - stwierdził Błaszczak, zachęcając do udziału w wojskowych piknikach organizowanych w wielu miejscach. Zachęcam, żeby porozmawiać z żołnierzami, zachęcam do tego, żeby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami - powiedział. Zadaniem polskiego rządu jest stworzenie warunków do tego, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i jak najsilniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Te warunki tworzą gwarancje bezpieczeństwa Polski i Polaków - zaznaczył minister.

Defilada z okazji święta Wojska Polskiego pod hasłem "Wierni Polsce" odbędzie się w Katowicach, dla uczczenia setnej rocznicy wybuchu powstań śląskich.