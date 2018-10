Przepraszamy was i prosimy o wybaczenie ciężkich grzechów naszych - napisał w liście do wiernych biskup ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. Andrzej Czaja, zwracając się do ofiar przestępstw seksualnych, których sprawcami byli duchowni z terenu diecezji. List będzie odczytany we wszystkich kościołach diecezji. W piśmie biskup Czaja odnosi się do informacji na temat przypadków przestępstw seksualnych, których sprawcami są osoby duchowne.

