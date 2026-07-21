„Biedy nie ma”. Premier o przyszłych limitach zarobków lekarzy

RMF24

Lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez MZ – przekazał premier Donald Tusk. Rząd dziś wysłucha informacji szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy o postępie prac nad wdrażaniem zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia.

Jak przekazał szef rządu, 76 800 złotych brutto to maksymalny pułap, jaki będą mogli osiągnąć lekarze. Stanie się tak po wprowadzeniu limit 240 złotych brutto za godzinę pracy.

Górny limit wynagrodzenia to będzie szesnastokrotność płacy minimalnej. Biedy nie ma – powiedział premier.

Przypomniał, że są lekarze, którzy teraz zarabiają więcej. Nielicznym będzie wydawało się, że to jest mało, bo w tym niekontrolowanym systemie wynagrodzeń zarabiali dużo, dużo więcej. Nam ten pułap wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 zł to naprawdę jest chyba godna kwota – wskazał Tusk.

Dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić Radzie Ministrów informację na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. W konsultacjach publicznych są projekty czterech rozporządzeń przygotowanych przez resort zdrowia.