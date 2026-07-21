Reforma służby zdrowia. Rząd przyjrzy się we wtorek pierwszym projektom

RMF24

Rząd ma zająć się we wtorek pierwszymi projektami ustaw i rozporządzeń dotyczących reformy ochrony zdrowia. W ubiegłym tygodniu zapowiedział to premier Donald Tusk, nie zdradzając jednak, które propozycje trafią pod obrady. Jak wyjaśnił, Ministerstwo Zdrowia równolegle przygotowuje kilka projektów legislacyjnych, a ostateczna decyzja zapadnie tuż przed posiedzeniem.

We wtorek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić Radzie Ministrów informację o pakiecie zmian oraz stanie prac nad ich wdrożeniem.

W porządku obrad nie ma na razie konkretnych regulacji.

Pakiet zmian jest odpowiedzią na ujawnione w ostatnich tygodniach nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Premier oczekiwał od resortu przygotowania rozwiązań, które zwiększą kontrolę nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy, organizacją pracy medyków i dostępem pacjentów do świadczeń.

Minister zdrowia o proponowanych zarobkach medyków: To nie jest starcie, to dialog Czy planowany limit wynagrodzeń dla lekarzy będzie jednakowy dla wszystkich specjalizacji? Czy w Ministerstwie Zdrowia nie ma obaw, że lekarze ograniczą pracę w publicznych szpitalach? Czy lekarz będzie musiał uzyskiwać zgodę na dodatkowe…

Cztery projekty rozporządzeń trafiły do konsultacji

Ministerstwo Zdrowia skierowało do 10-dniowych konsultacji publicznych cztery projekty rozporządzeń. Mają one przygotować system do wdrożenia najważniejszych elementów reformy.

Pierwszy projekt zakłada obowiązek przekazywania do NFZ godzinowych grafików pracy lekarzy. Dzięki temu Fundusz będzie mógł wykrywać przypadki, w których świadczenia są wykazywane jednocześnie w kilku miejscach.

Drugi dotyczy centralnego monitorowania kolejek do zabiegów szpitalnych.

Kolejne rozporządzenie dotyczy przyspieszenia rozwoju Centralnej e-Rejestracji. Zmiany mają zostać wdrożone do końca 2027 roku, czyli dwa lata wcześniej, niż pierwotnie planowano. Pacjenci mają zyskać możliwość umawiania wizyt u specjalistów m.in. przez Internetowe Konto Pacjenta i aplikację mojeIKP.

Czwarty projekt zakłada wprowadzenie nowych wskaźników dotyczących wynagrodzeń w placówkach finansowanych przez NFZ. Resort chce wiedzieć, jaka część środków otrzymywanych przez szpitale trafia na pensje oraz jaka jest struktura tych kosztów.

Resort chce ograniczyć udział płac w budżetach szpitali

Dane dotyczące wynagrodzeń mają posłużyć do przygotowania limitów udziału kosztów kadrowych w budżetach placówek. Według minister zdrowia obecnie wynagrodzenia stanowią średnio 81,3 proc. środków otrzymywanych przez szpitale z NFZ, natomiast rekomendowany przez resort poziom to około 60 proc.

Limity mają być różne dla poszczególnych rodzajów szpitali. Analizy w tej sprawie przygotowuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a ich wyniki mają być znane w sierpniu.

Duża ustawa ma zmienić zasady zatrudnienia lekarzy

Oprócz rozporządzeń Ministerstwo Zdrowia pracuje nad szeroką nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie mają znaleźć się m.in.:

limit stawki godzinowej finansowanej przez NFZ dla lekarzy kontraktowych na poziomie 240 zł brutto,

obowiązek związania się lekarzy z konkretną placówką medyczną na przynajmniej pół etatu,

konieczność uzyskania zgody głównego pracodawcy na dodatkową pracę,

zakaz zawierania przez publiczne placówki umów ze spółkami lekarskimi.

Resort planuje także odejście od systemu, w którym część wynagrodzenia zależy od wartości wykonywanych procedur medycznych. Dodatki motywacyjne mogą pozostać, ale na nowych zasadach.

Jawne konkursy i większa kontrola NFZ

W ramach reformy przygotowywany jest również projekt dotyczący jawności umów i konkursów w ochronie zdrowia. Placówki miałyby publikować informacje o konkursach, złożonych ofertach oraz ich rozstrzygnięciach.

Pakiet zmian zakłada także wzmocnienie kompetencji kontrolnych NFZ, rozszerzenie uprawnień AOTMiT oraz rozwiązania mające ograniczyć omijanie kolejek i poprawić przestrzeganie praw pacjentów.

Pierwszy element reformy został już wdrożony. Prezydent podpisał nowelizację ustawy umożliwiającą AOTMiT gromadzenie danych o wynagrodzeniach i czasie pracy osób wykonujących zawody medyczne. Ma to pozwolić na analizę łącznych zarobków i czasu pracy osób zatrudnionych w kilku placówkach jednocześnie.