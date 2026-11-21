Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach - sprawdził dziewięć pyłków pszczelich, dostępnych na polskim rynku. W każdym wykryto pozostałości substancji chemicznych wykorzystywanych do ochrony roślin. Nie wszystkie związki są zatwierdzone przez Unię Europejską, a niektóre budzą nawet poważne obawy toksykologów. A tymczasem, w dwóch produktach wykryto aż czternaście różnych pestycydów.
„Nazywany naturalnym superfood, uchodzi za prawdziwą skarbnicę białka, witamin, składników mineralnych i innych związków biologicznie czynnych. Wiele osób dodaje go do jogurtów, koktajli czy owsianki, traktując jako wartościowy element codziennego jadłospisu. Zainteresowało nas jednak coś, o czym mówi się znacznie rzadziej: czy pyłek pszczeli (inaczej kwiatowy) dostępny w sklepach jest wolny od pozostałości pestycydów?” – czytamy na stronie Fundacji Pro-Test.
Badania pokazują, że czujność okazała się słuszna. To, co miało być źródłem zdrowia – zanieczyszczone jest chemikaliami, które mogą nam szkodzić.
Zamiast witaminowej bomby – koktajl pestycydów?
Co wykryto w pyłkach? Choć można było spodziewać się, że stosowanie pestycydów jest powszechne – to szczególny niepokój budzi dziewięć substancji, które nie powinny być stosowane jako środki ochrony roślin w Unii Europejskiej. Te związki to:
środki grzybobójcze - mogą uszkadzać materiał genetyczny, negatywnie wpływać na rozrodczość i zaburzać pracę tarczycy,
- środki owadobójcze – nie tylko są zagrożeniem dla pszczół, ale mogą tez mieć toksyczny wpływ na układ nerwowy, szczególnie rozwijający się mózg dzieci,
- środki do zwalczania chwastów.
To pokazuje, że naturalny produkt wcale nie oznacza nieskazitelnej czystości. Fundacja Pro-Test zaleca ostrożność – zwłaszcza, gdy chcemy podać pyłek dzieciom. W ogóle nie zaleca się stosowania go u maluchów poniżej roku.
Pyłek pszczeli nie dla każdego
Warto też pamiętać o tym, że po produkt nie powinny sięgać osoby:
- uczulone na jad pszczeli i produkty pszczele – mogą reagować: wysypką skórną, katarem, dusznością i obrzękiem gardła;
- z wrażliwym układem trawiennym – mogą mieć: bóle brzucha, nudności, wzdęcia, biegunkę;
- z chorobami autoimmunologicznymi – powinny skonsultować przyjmowanie pyłku z lekarzem, żeby nie zaostrzyć objawów choroby;
- przyjmujących leki przeciwzakrzepowe – produkt może wpływać na krzepliwość krwi.