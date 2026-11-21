RMF24

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Działają antybakteryjnie i przeciwzapalnie, odżywiają i wzmacniają organizm. Pyłki pszczele w sezonie jesienno-zimowym mogą odgrywać ogromną rolę w walce z infekcjami – dlatego zaskakują wyniki badań, zleconych przez Fundację Pro-Test. Wszystkie próbki pyłków pszczelich - które trafiły do laboratorium – zawierały pozostałości pestycydów.

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach - sprawdził dziewięć pyłków pszczelich, dostępnych na polskim rynku. W każdym wykryto pozostałości substancji chemicznych wykorzystywanych do ochrony roślin. Nie wszystkie związki są zatwierdzone przez Unię Europejską, a niektóre budzą nawet poważne obawy toksykologów. A tymczasem, w dwóch produktach wykryto aż czternaście różnych pestycydów.

„Nazywany naturalnym superfood, uchodzi za prawdziwą skarbnicę białka, witamin, składników mineralnych i innych związków biologicznie czynnych. Wiele osób dodaje go do jogurtów, koktajli czy owsianki, traktując jako wartościowy element codziennego jadłospisu. Zainteresowało nas jednak coś, o czym mówi się znacznie rzadziej: czy pyłek pszczeli (inaczej kwiatowy) dostępny w sklepach jest wolny od pozostałości pestycydów?” – czytamy na stronie Fundacji Pro-Test.

Badania pokazują, że czujność okazała się słuszna. To, co miało być źródłem zdrowia – zanieczyszczone jest chemikaliami, które mogą nam szkodzić.

Zamiast witaminowej bomby – koktajl pestycydów?

Co wykryto w pyłkach? Choć można było spodziewać się, że stosowanie pestycydów jest powszechne – to szczególny niepokój budzi dziewięć substancji, które nie powinny być stosowane jako środki ochrony roślin w Unii Europejskiej. Te związki to:

środki grzybobójcze - mogą uszkadzać materiał genetyczny, negatywnie wpływać na rozrodczość i zaburzać pracę tarczycy,

środki owadobójcze – nie tylko są zagrożeniem dla pszczół, ale mogą tez mieć toksyczny wpływ na układ nerwowy, szczególnie rozwijający się mózg dzieci,

środki do zwalczania chwastów.

To pokazuje, że naturalny produkt wcale nie oznacza nieskazitelnej czystości. Fundacja Pro-Test zaleca ostrożność – zwłaszcza, gdy chcemy podać pyłek dzieciom. W ogóle nie zaleca się stosowania go u maluchów poniżej roku.

Pyłek pszczeli nie dla każdego

Warto też pamiętać o tym, że po produkt nie powinny sięgać osoby: