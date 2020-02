Kandydat Lewicy na prezydenta europoseł Robert Biedroń wybiera się ze swoim partnerem, posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem do Chin na krótki wypoczynek - informuje "Super Express".

Robert Biedroń / Tomasz Waszczuk / PAP

Rozmowa Biedronia z dziennikarzem SE dotyczyła turystycznych podróży polityka. Europoseł pytany, gdzie teraz zamierza się wybrać odparł, że do Chin, do których obecnie - z powodu zagrożenia koronawirusem - nikt nie chce jeździć.

Europoseł Robert Biedroń sam nie leci do Chin, bo jak nam zapowiada, w podróż wybiera się ze swoim partnerem, posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem - podkreśla "SE".

Byliśmy ostatnio w Kenii, a w sumie odbyliśmy już około 60 podróży zagranicznych! Nasze plany podróżnicze to teraz Chiny. Jedziemy tam. Jest tanio, bo nikt tam teraz nie kursuje z uwagi na koronawirusa, a my tam pojedziemy. Nie boimy się, choć trzeba oczywiście uważać, choć jak się zna świat, to on jest jedną małą wioską. Trzymajcie za nas kciuki! - mówi w rozmowie z "Super Expressem" kandydat na prezydenta Polski Robert Biedroń.