Wiele osób mogły zaskoczyć wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. W II turze wyborów Władysław Kosiniak-Kamysz miałby duże szanse pokonać urzędującego prezydenta. Jak wyglądają szanse Andrzeja Dudy w starciu z pozostałymi kandydatami? Dowiesz się z naszego tekstu. Również w poniedziałek doszło do tragicznych wydarzeń podczas karnawałowej parady w Niemczech. Samochód wjechał w uczestników zabawy, rannych zostało co najmniej 30 osób, wśród poszkodowanych są dzieci. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Włochy są już trzecim największym skupiskiem zachorowań na koronawirusa Covid-19 na świecie. Dotychczas zmarło tam 7 osób, odnotowano ponad 200 zachorowań. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach poniedziałku dowiecie się ze specjalnego Podsumowania Dnia RMF FM.

REKLAMA