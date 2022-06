Przed nami czas wakacyjnego wypoczynku. Warto zachować zdrowy rozsądek podczas urlopowego szaleństwa, żeby z wakacji zostały nam tylko dobre wspomnienia. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, co zrobić w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy, jak zachować się, jeżeli ktoś dozna udaru, czy omdlenia, jak postępować w przypadku zwichnięć, czy złamań.

Jak mówią ratownicy, każdy wypadek jest inny i trudno się przygotować na każdą ewentualność. Często jednak schemat działania jest podobny. Trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku, szybko ocenić sytuację i wezwać pogotowie ratunkowe.



Należy również pamiętać o tym, aby samemu nie narazić się na niebezpieczeństwo i aby nie zaszkodzić osobie poszkodowanej - podkreśla w rozmowie z RMF FM Krzysztof Palimonka.



Kiedy jesteś świadkiem wypadku i obok Ciebie są inne osoby, poproś głośno o pomoc. Ty w tym czasie możesz zająć się poszkodowanym. Jeżeli jesteś sam, od razu skontaktuj się z dyspozytorem pogotowia, który powie Ci, co masz robić. Jak mówią ratownicy, rozmowa musi być konkretna. Powiedz, co się stało, ile osób jest poszkodowanych i oceń ich stan. Nie jest to łatwe, ale warto poinformować pogotowie o tym, jakie obrażenia mają poszkodowani. Ułatwi to pracę lekarzom, którzy przyjadą na miejsce. W czasie rozmowy opisz dokładnie, gdzie się znajdujesz: podaj ulicę, numer domu, numer drogi czy charakterystyczne punkty.



Podstawowe zabiegi ratujące życieSprawdź, czy i jak reaguje osoba poszkodowana. Zapytaj: słyszysz mnie? Jeżeli nie ma żadnej reakcji, zostaw rannego w pozycji, w jakiej go zastałeś, pod warunkiem, że nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Dowiedz się od świadków jak najwięcej o tym, co się wydarzyło. Jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, trzeba ustalić, czy oddycha. Aby to zrobić, trzeba przyłożyć policzek w okolice ust i obserwować, czy unosi się klatka piersiowa. Jeżeli pacjent jest przytomny, warto zapytać, czy nie jest na coś uczulony i czy np. nie jest cukrzykiem.



Jak postępować w przypadku omdleń Omdlenie to trwające krótko zaburzenie przepływu krwi przez mózg. Powoduje chwilowe niedotlenienie, które samo powinno ustąpić. Powoduje również krótkotrwały spadek ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku omdlenia należy: ułożyć poszkodowanego na plecach, unieść mu nogi, kontrolować oddech i tętno, a także zapewnić dostęp świeżego powietrza.



Jak postępować w przypadku bólu w klatce piersiowej

Jeżeli osoba poszkodowana skarży się na ból w klatce piersiowej, w miarę możliwości trzeba poprosić, aby wskazała, gdzie dokładnie ją boli. Objawy mogące sugerować podejrzenie zawału serca to: duszność, wymioty, zimne poty czy ból zlokalizowany za mostkiem. W takim przypadku należy od razu wezwać pomoc. Osoba poszkodowana nie powinna się poruszać, powinna mieć zapewniony dopływ świeżego powietrza, nie podajemy jej ani leków, ani picia czy jedzenia.

Jak postępować w przypadku złamania

Objawy występujące przy złamaniach rąk czy nóg, zwichnięciach lub skręceniach stawów to ból i obrzęk. Jeśli złamaniu towarzyszy rana, to mówimy wtedy o złamaniu otwartym. Nie wolno nam ruszać uszkodzonej kończyny, a złamanie unieruchamiamy w tak zwanej pozycji zastanej - razem z dwoma sąsiadującymi ze złamaną kością stawami.

Aby komuś skutecznie pomóc, trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie. W przypadku krwawienia należy koniecznie założyć jednorazowe rękawiczki, później ucisnąć miejsce krwawienia, przyłożyć jałową gazę do rany, a bandażem owinąć i zabezpieczyć ranę czy miejsce krwawienia.



Pierwsza pomoc w przypadku podtopienia Brawura i alkohol - to jak mówią ratownicy najczęstsze powody utonięć nad wodą. Do tego dochodzi jeszcze lekkomyślność, czyli kąpiel w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku osoby, która tonęła i została już wyciągnięta z wody, należy ustabilizować kręgosłup szyjny i jednocześnie udrożnić drogi oddechowe. Jest to ważne przede wszystkim w przypadku skoku do płytkiej wody. Nie można jednak ruszać głową poszkodowanego, aby nie uszkodzić rdzenia kręgowego.



Jak używać defibrylatora?

Urządzenie jest bardzo przydatne w przypadku problemów z sercem. W ciągu pierwszych minut po skutecznej defibrylacji rytm serca może być wolny i nieefektywny. W takiej sytuacji powinniśmy dodatkowo wykonać uciśnięcia klatki piersiowej. Jest to niezbędne do tego, aby serce zaczęło prawidłowo pracować.



