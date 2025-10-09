Dwaj polscy strażnicy graniczni zostali poważnie ranni w Tbilisi. Mundurowi mają obrażenia głowy i musieli być operowani. Napastnicy, którzy zaatakowali ich w gruzińskiej stolicy, używali m.in. prętów i noża.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W Tbilisi napastnicy zaatakowali dwóch polskich strażników granicznych prętami i nożem, zadając im poważne obrażenia głowy.

Jeden z funkcjonariuszy przeszedł już operację, a drugi jest obecnie poddawany zabiegowi chirurgicznemu.

Do ataku doszło podczas wspólnej operacji powrotowej z Frontexem wobec Gruzinów i Pakistańczyków zobowiązanych do opuszczenia Polski.

Do ataku doszło w środę po operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Funkcjonariusze mieli zostać zaatakowani z użyciem prętów i noża.

Grupa funkcjonariuszy została zaatakowana w Tbilisi. Dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji - przekazał rzecznik straży granicznej ppłk Andrzej Juźwiak.

Operacja, w której brali udział Polacy, dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków zobowiązanych do opuszczenia Polski.

Postępowanie prowadzi miejscowa policja i na razie to wszystko, co możemy powiedzieć - dodał ppłk Juźwiak.