Fundacja Zwierzogród będzie prowadzić w Szczecinie ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Obiekt powstał w dzielnicy Wielgowo za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Jego budowa pochłonęła ponad 2,5 miliona złotych.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Na razie nie jest jeszcze znana data uruchomienia ośrodka. Fundacja, która wygrała zorganizowany przez urząd miasta konkurs ofert na prowadzenie ośrodka, podpisze umowę do końca 2022 roku.

Zgodnie z wymogami konkursu ośrodek ma funkcjonować całodobowo. Część, w której będą przebywać rehabilitowane zwierzęta, pozostanie zamknięta dla odwiedzających, by nie oswajać podopiecznych, którzy mają wrócić do natury.

Przyjmowanie zwierząt będzie głównie na terenie ośrodka, jednak z możliwością pomocy w złapaniu i przetransportowaniu zwierząt do Wielgowa.

Fundacja ma współpracować z lekarzami weterynarii, którzy będą nadzorować leczenie i postępy w rehabilitacji. Na terenie ośrodka będzie wydzielone osobne pomieszczenie, w którym podopieczni będą leczeni.

To dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że nasza oferta została doceniona, ale dopiero naszą pracą będziemy mogli pokazać pełne spektrum naszych możliwości - mówi Paulina Seweryniak, z Fundacji Zwierzogród. Mamy duże doświadczenie w pracy ze zwierzętami, jednak nowością dla nas będzie z pewnością duża liczba zwierząt dziko żyjących, ale jesteśmy przygotowani i zmotywowani do pracy z nimi. Mamy nadzieję, że najlepszym dowodem na to będą nasi podopieczni, którzy po rehabilitacji będą mogli wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Ośrodek w Wielgowie to nie tylko leczenie dzikich zwierząt, ale też edukacja. Prowadząca go fundacja zapowiada, że będzie prowadzić warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych, a także akcje nakierowane na pozyskanie sponsorów.

Przebywające w ośrodku zwierzęta będzie można wirtualnie adoptować i wspomóc ich rehabilitację.

Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt miała prowadzić fundacja "Dzika Ostoja", która przygotowała zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. Z organizacji odeszli jednak jej główni założyciele, a wiosną urząd miasta wypowiedział "Dzikiej Ostoi" umowę na prowadzenie ośrodka. Urzędnicy tłumaczyli to kwestiami formalnymi.