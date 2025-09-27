Przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku i w sąsiadującym z Białymstokiem Kleosinie znaleziono w sobotę dwa balony meteorologiczne z dołączonymi do nich pakunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy - wynika z informacji przekazanych przez policję i straż graniczną. Zatrzymano dwóch Polaków.

Na parkingu w Białymstoku wylądował balon z nielegalnymi papierosami/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Przypadków takiego przemytu papierosów w nocy z piątku na sobotę w Podlaskiem było więcej, zatrzymywane są także osoby, które zgłaszają się po odbiór tej kontrabandy" - poinformowała Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

SG poinformowała na razie o zatrzymaniu dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie takie pakunki z papierosami. Pogranicznicy nie informują jeszcze, gdzie miały miejsce te zatrzymania.

Osoby te dostały już zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego - podali funkcjonariusze.

O balonie meteorologicznym, który wylądował w sobotę przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku, jako pierwszy poinformował TVN24. Informację potwierdziła podlaska policja.

Balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nie policzono jeszcze, ile papierosów przemycono do Polski w ten sposób.

Straż graniczna poinformowała też o kolejnym balonie znalezionym w Kleosinie. Szczegółów na razie nie podano.

Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę.

Ewelina Lewkowicz podsumowała, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to ok. 2,2 mln zł.