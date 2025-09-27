Zaginionego żeglarza z jachtu Chimaera poszukują ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Z mężczyzną kontakt urwał się w czwartek. Mówił wtedy, że w piątek powróci w rejon trójmiejskich portów. Służby koncentrują się na okolicach Rybitwiej Mielizny, która dzieli Zatokę Pucką na dwie części.

/ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA /

Reporter RMF Stanisław Pawłowski informuje o intensywnych poszukiwaniach zaginionego żeglarza. Mężczyzna w czwartek informował o tym, że w piątek wróci do Trójmiasta. Potem kontakt z nim się urwał.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podała, że już w nocy w akcji brała udział policja, Morski Oddział Straży Granicznej, załoga śmigłowca, statku ratowniczego Sztom, statku ratowniczego Wiatr, a także ratownicy z BSR Władysławowo.

Poszukiwania wspierają ratownicy z BSR Świbno i OSP Karwia.

/ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA /