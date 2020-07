Klienci Idea Banku przez kilkanaście godzin nie mogli korzystać z bankowości mobilnej oraz internetowej. W środę po południu poinformowano, że awaria jest już usunięta.

"Informujemy, że dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej został przywrócony. Klienci mogą korzystać z usług oferowanych przez Idea Bank nie tylko w oddziałach i przez Infolinię, ale także za pomocą Idea Cloud i aplikacji mobilnej" - poinformował Idea Bank na Facebooku. "System został uruchomiony ok. godziny 12:20 i obecnie jest poddawany dalszym pracom związanym z usunięciem pojedynczych błędów, co nie ma wpływu na możliwość realizacji transakcji" - podkreślono.