​Fala ścieków wpadających do Wisły po awarii oczyszczalni "Czajka" dotrze dziś w nocy na Pomorze. Dziś w nocy na Pomorze ma dotrzeć Wisłą fala ścieków. Nieczystości są nadal zrzucane do Wisły, zostanie to przerwane dopiero po uruchomieniu zastępczego rurociągu na moście pontonowym.

