„W piątek wieczorem ścieki przestaną płynąć do Wisły” - taką informację po kolejnym sztabie kryzysowym przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Od tego momentu ma być gotowy rurociąg, który zostanie ułożony na moście pontonowym zbudowanym przez wojsko.

Most pontonowy na Wiśle / Tomasz Gzell / PAP

Z projektu tymczasowej instalacji wynika, że tymczasowym rurociągiem uda się przesyłać ścieki. Obie rury na moście pontonowym mogą przyjąć 4 metry sześcienne ścieków na sekundę, a zrzut do Wisły to 3 metry sześcienne. To obciążenie powinien wytrzymać powinien też kolektor, który ma odebrać ścieki po drugiej stronie Wisły.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że tego typu przedsięwzięcie nigdy nie było realizowane i że mogą się tutaj pojawić problemy - powiedział na konferencji Trzaskowski. Problemy mogą sprawić na przykład ulewne deszcze.

Trzaskowski zdementował też informacje, że do Wisły trafiają także ścieki przemysłowe z metalami ciężkimi. Nie dostałem informacji o tym, żeby było jakieś dodatkowe, poważne zagrożenie nie dostałem informacji o tym, że ścieki przemysłowe trafiają do Wisły - powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski o oczyszczalni "Czajka": Najpierw naprawmy, potem będziemy rozliczać Najpierw naprawmy awarię w oczyszczalni "Czajka", a potem będziemy rozliczać - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jeśli stwierdzimy, że były problemy w zarządzaniu, to oczywiście będą wyciągane kolejne wnioski - dodał. czytaj więcej

W środę rzeczniczka Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska podała, że w ściekach komunalnych zrzucanych do Wisły po awarii kolektorów przesyłających nieczystości z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni "Czajka" są też ścieki przemysłowe z ponad stu zakładów. Jak przekazała, w związku z tym istnieje zagrożenie skażenia rzeki metalami ciężkimi.



Ścieki przemysłowe nie trafiają do kolektora. Ścieki przemysłowe muszą być zgodnie z prawem utylizowane w zupełnie inny sposób, ale myśmy podjęli decyzję i powiatowy inspektorat ochrony środowiska podjął decyzję, aby wprowadzić dodatkowe kontrole, żeby nie było sytuacji, w której ktoś wykorzysta awarię kolektora (...), aby dokonać nielegalnego spuszczenia nieczystości do Wisły - powiedział samorządowiec.