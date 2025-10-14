Awaria numeru linii alarmowej 112. Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych poinformował, że wystąpiły problemy, a pierwsze zgłoszenia otrzymano po godz. 8.

/ RMF FM

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Są problemy z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 - poinformował we wtorek PAP Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych.

Rymszewicz powiedział, że potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.

Wkrótce więcej informacji