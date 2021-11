Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzut pobicia pracownika pomocy drogowej we Wrocławiu. Zwykła kolizja zakończyła się tam awanturą.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pobicie miało miejsce we wtorkowy wieczór (2.11). Policjantów wezwano do kolizji dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulic Połabian i Dalemińców. Na miejscu dwóch mężczyzn dyskutowało z pracownikiem pomocy drogowej. Doszło między nimi do szarpaniny.

Zareagowali policjanci - ale jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu - dwaj mężczyźni nie słuchali ich poleceń. Byli agresywni i się awanturowali. Zostali obezwładnieni przez funkcjonariuszy i zatrzymani. Usłyszeli zarzuty pobicia. Grozi im do 3 lat więzienia.

Sprawca kolizji uciekł

Policjanci ustalili wstępnie, że kierowca jednego z aut nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu. Domniemany sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia.

Mundurowi zebrali materiał, który pozwolił im odtworzyć przebieg kolizji i dotrzeć do sprawcy. Czynności z jego udziałem nie zostały jeszcze zakończone, dlatego policja nie udziela więcej informacji.