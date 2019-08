Jedna osoba została zatrzymana ws. ataku na księdza w Turku w Wielkopolsce - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Do incydentu doszło 26 lipca.

Do zatrzymania doszło we Wrocławiu. Teraz ujęta osoba jest przewożona do Turku, gdzie ma usłyszeć zarzuty.



Jak podawała kuria diecezji włocławskiej, 26 lipca cztery osoby - trzy kobiety i mężczyzna - weszły do kancelarii parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. “Po wyjaśnieniu, że taki dokument, zgodnie z prawem, może przyjąć i podpisać jedynie ksiądz proboszcz i poinformowaniu, kiedy pełni on dyżur w kancelarii, ks. wikariusz Remigiusz Zacharek został zaatakowany przez mężczyznę, który chwycił jedną ręką stojący na regale krzyż, a drugą zrzucił prezbitera z fotela na podłogę" - poinformowano na stronie diecezji. Atakujący mieli używać wulgarnych określeń wobec kapłana, a także całego Kościoła.