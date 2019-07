Na trzy miesiące do aresztu trafił 26-latek, który kierując samochodem po pijanemu wjechał w Zgierzu w dwie kobiety przechodząc na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia. Jedna z nich nie żyje, druga została ciężko ranna. Po kilku godzinach policji udało się go zatrzymać. Miał 3,3 promila alkoholu we krwi.

