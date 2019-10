To nie żart, antysmogowy chodnik powstaje w Krakowie. Takie inwestycje są już między innymi w Holandii czy w Warszawie. Teraz czas na stolice Małopolski.

Pierwszy antysmogowy chodnik powstaje przy nowym biurowcu przy ulicy Pawiej w centrum miasta. Tajemnicą chodnika antysmogowego jest tlenek tytanu. To dzięki niemu, gdy beton jest nasłoneczniony, dochodzi do fotokatalizy - reakcji, podczas której niebezpieczne substancje są rozkładane na nieszkodliwe związki. Mają one być wyłapywane z wysokości 30 centymetrów nad poziomem betonu.

Według naukowców, dzięki tej reakcji można obniżyć stężenie niebezpiecznych substancji o 30 proc. Krakowscy urzędnicy chcą jednak poczekać na badania, które mają realizować m.in. studenci Politechniki Krakowskiej.

Przez rok badacze będą sprawdzać efektywność chodnika. Jeśli wyniki analiz okażą się pozytywne, takich inwestycji będzie mogło być więcej.

Co najważniejsze, tego typu technologia może być wykorzystywana również w innych konstrukcjach, np. w ścianach czy na dachach budynków.

W Krakowie jak na razie powstaje tylko 150-metrowy fragment ekologicznego chodnika. Koszty jego budowy są o 20 proc. wyższe niż standardowego.