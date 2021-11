​Manifestacja Koalicji Antyfaszystowskiej z okazji 11 listopada przeszła w czwartek z pl. Unii Lubelskiej na pl. Trzech Krzyży. Przemarsz odbył się pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą!".

Antyfaszystowskie streetparty "Za wolność Waszą i Naszą!" / Albert Zawada / PAP

"Serdecznie zapraszamy Was na naszą coroczną listopadową demonstrację antyfaszystowską, która przyjęła formę ulicznej imprezy - "streetparty"!" - zapowiadali wcześniej organizatorzy.



"Mamy w sobie ogrom złości i frustracji wynikającej z tego, jak wygląda i co robi rząd wraz ze swoimi ludźmi od brudnej roboty - nacjonalistycznymi organizacjami" - tłumaczyli. Jak podkreślali, nie chcą "dać się wciągnąć w ich spiralę nienawiści i agresji".

"Kultowi śmierci i cierpienia przeciwstawiamy najważniejsze dla was i nas wartości; wolność, równość i pomoc wzajemną. Nie oddamy im ulic naszego miasta - zaznaczymy swoją obecność w dniu, który chcą uczynić festiwalem nienawiści i terroru. Do tego, zamiast spalać energię w pustym gniewie - zrobimy to dobrze się bawiąc!" - wskazywali.



Manifestacja Koalicji przeszła z pl. Unii Lubelskiej na pl. Trzech Krzyży i odbyła się pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą!". Demonstranci mieli ze sobą na czele marszu baner z napisem "Polska. Bezpieczny dom dla wszystkich zamiast oblężonej twierdzy". Były tęczowe flagi oraz folie termiczne NRC, z których także zrobiono flagi.

Niektórzy zabrali ze sobą flagi Lewicy i Antify. Uczestnikom marszu towarzyszyła głośna muzyka i występy na żywo, podczas których zwracano uwagę, że "złym pomysłem jest, aby w 11 listopada przez Warszawę przechodził marsz rasizmu i nietolerancji". Demonstracja przeszła w rytm bębnów.



Protest zabezpieczała policja. Funkcjonariusze ustawieni byli także wokół kościół pod wezwaniem św. Aleksandra.



Po godz. 17 manifestacja zakończyła się, uczestnicy się rozeszli.