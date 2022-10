"Istnieją rzeczy nieco bardziej nieuchwytne niż protokół dyplomatyczny, między innymi niezapraszanie zbrodniarzy do stołu" - tak o zaproszeniu na przyjęcie w Nuncjaturze Apostolskiej ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa mówił w radiu RMF24 rzecznik MSZ Łukasz Jasina. "Stolica Apostolska i jej przedstawiciel Nuncjusz Apostolski mieli prawo tak zrobić, ale powinni się zastanowić nad tym, czy powinni to robić" - podkreślił.

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew / Piotr Nowak / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Jasina o nocie MSZ i rosyjskim ambasadorze w Polsce

Stolica Apostolska jest podmiotem niezależnym i może robić pewne rzeczy tak, jak sobie uważa, również na terytorium Polski. Pan ambasador (Siergiej) Andriejew zresztą, z różnych powodów, ciągle jest formalnie akredytowanym u nas ambasadorem i ma prawo na terenie Polski przebywać - mówił rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Istnieją jednak rzeczy nieco bardziej nieuchwytne niż protokół dyplomatyczny, m.in. niezapraszanie zbrodniarzy do stołu. I powiem tak: Stolica Apostolska i jej przedstawiciel Nuncjusz Apostolski mieli prawo tak robić, ale powinni się zastanowić nad tym, czy powinni to robić - podkreślił.

Ambasador Rosji w nuncjaturze

W czwartek "Rzeczpospolita" poinformowała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce zaprosiła na przyjęcie ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa.

Jak pisze gazeta, dla części gości, w tym także innych ambasadorów, którzy nie byli poinformowani co do obecności Andriejewa, "był to problem".

Jest reakcja Episkopatu

Do sprawy odniósł się w piątek rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak. Jak napisał, w związku z licznymi pytaniami o tę wizytę, zwrócił się do nuncjatury o informację.

"Otrzymałem wyjaśnienie, że środowe spotkanie ambasadorów w nuncjaturze było zwyczajowym spotkaniem pożegnalnym i powitalnym z okazji zakończenia czy rozpoczęcia misji niektórych z nich. Jest ono okresowo organizowane przez nuncjusza apostolskiego, jako dziekana korpusu dyplomatycznego, dla ambasadorów akredytowanych w Warszawie. Na spotkaniu tym, które miało charakter rutynowy, nie są prowadzone żadne rozmowy formalne" - czytamy w komunikacie przekazanym PAP.