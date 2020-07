IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed z burzami z gradem dla sześciu województw. Alert obowiązuje w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, a także w południowych powiatach woj. mazowieckiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Na tym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do 40 mm, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr osiągający od 60 do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

Alert obowiązuje dla całego województwa śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

W województwie mazowieckim ostrzeżenie dotyczy pięciu powiatów: lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.

W województwie lubuskim alert obowiązuje dla szesnastu powiatów: biłgorajskiego, Chełma, powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego, Lublina, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

Sprawdź, gdzie jest burza!