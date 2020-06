Na Podkarpaciu obowiązują alarmy i pogotowie przeciwpowodziowe. To wynik wczorajszych, intensywnych opadów deszczu.

Rzeka San / PAP/Darek Delmanowicz /

Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują we wszystkich powiatach, przez które przebiega San - od Bieszczadów po Stalową Wolę. W pozostałych obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

W Sanoku, Jarosławiu i Przemyślu San przekroczył stany alarmowe. W Sanoku zamknięty jest jeden z mostów na ulicy Białogórskiej prowadzący do Skansenu. Trzeba go było zabezpieczyć workami z piaskiem - podobnie jak jeden z supermarketów.



Woda cały czas spływa z gór do Sanu, który ma aż 19 dopływów - niestety powodując lokalne podtopienia.

Strażacy interweniowali na Podkarpaciu już ponad 300 razy - głównie w powiatach sanockim, leskim i przemyskim. Cały czas wypompowują wodę z posesji i udrażniają przepusty.

Alert IMGW: Silne deszcze i burze z gradem

IMGW we wtorek po południu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem oraz silnym deszczem i burzami.



Alertem przed burzami z gradem jest objęta część woj. dolnośląskiego oraz wielkopolskiego, woj. łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Według tego ostrzeżenia IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad.



IMGW ostrzega też przed silnym deszczem i burzami na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na północnej części Podkarpacia. Zgodnie z tym alertem, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o silnym natężeniu - od 20 mm i miejscami do 40 mm. W trakcie opadów mogą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.