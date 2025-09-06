Ajsoltan Nijazowa, członkini antyputinowskiej grupy Pussy Riot, została zatrzymana na granicy polsko-litewskiej. Powodem aresztowania była czerwona nota Interpolu, która wypłynęła z Turkmenistanu. Aktywiści grupy domagają się od polskich władz uwolnienia zatrzymanej.

Ajsoltan Nijazowa, aktywistka znana z działalności w kolektywie Pussy Riot, została zatrzymana na przejściu granicznym między Polską a Litwą. Informację o zatrzymaniu przekazała inna członkini grupy, Maria Alochina, cytowana przez portal "Mediazona".

Powodem zatrzymania była tzw. czerwona nota Interpolu, czyli międzynarodowy wniosek o ekstradycję, wystawiony przez Turkmenistan. Według przedstawicieli Pussy Riot, Nijazowa nie ma postawionych żadnych legalnych zarzutów, a jej jedynym "przestępstwem" jest otwarty sprzeciw wobec autorytarnego reżimu w Turkmenistanie. Grupa apeluje do polskich i europejskich władz o niewydawanie aktywistki, podkreślając, że w Turkmenistanie powszechne są tortury, arbitralne zatrzymania i prześladowania polityczne.

Nijazowa przyjechała do Polski, by odebrać psa z lokalnego schroniska. W przeszłości była już zatrzymywana na terenie Unii Europejskiej na podstawie podobnych wniosków - m.in. w 2022 roku w Chorwacji i Słowenii. Turkmenistan oskarża ją o kradzież środków z banku centralnego, za co Nijazowa spędziła już sześć lat w rosyjskiej kolonii karnej. Władze Szwajcarii, gdzie przebywała przed aresztowaniem, odmówiły jej ekstradycji, powołując się na łamanie praw człowieka przez turkmeńskie służby.

Według Pussy Riot, zarzuty wobec Nijazowej mają charakter polityczny. Jej ojciec, Kurbanmurad Nijazow, był działaczem opozycji i zmarł w więzieniu.

Pussy Riot - grupa sprzeciwu wobec Kremla

Pussy Riot to rosyjska grupa punkrockowa i kolektyw artystyczny, znany z radykalnych, antyrządowych i feministycznych wystąpień. Grupa powstała w 2011 roku w Moskwie i szybko zyskała międzynarodową sławę dzięki swoim kontrowersyjnym akcjom protestacyjnym, wymierzonym głównie we władze Rosji oraz Kościół prawosławny.

Najgłośniejszym wydarzeniem z udziałem Pussy Riot był występ w moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela w lutym 2012 roku, podczas którego członkinie grupy wykonały "punkową modlitwę" przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi. Za ten performance trzy członkinie - Nadieżda Tołokonnikowa, Maria Alochina i Jekatierina Samucewicz - zostały aresztowane i skazane na kary więzienia za "chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną".

Proces i wyrok wywołały międzynarodowe protesty oraz falę krytyki wobec rosyjskich władz, a Pussy Riot stały się symbolem walki o wolność słowa i praw człowieka w Rosji. Po wyjściu z więzienia członkinie grupy kontynuowały działalność artystyczną i aktywistyczną, występując m.in. na Zachodzie i wspierając ruchy demokratyczne.

Grupa znana jest z używania prowokacyjnych strojów - kolorowych kominiarek i sukienek - oraz z łączenia muzyki punkowej z ostrym przekazem politycznym.