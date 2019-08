​Rozpoczęła się kolejna doba akcji poszukiwania dwóch grotołazów, zaginionych w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Na dół zeszło 8 ratowników. Ostatni kontakt z grotołazami, którym woda odcięła wyjście z jaskini był w sobotę nad ranem.

Wejście do jaskini Wielkiej Śnieżnej / Grzegorz Momot / PAP

Teraz głównym zadaniem ratowników jest powiększanie za pomocą ładunków pirotechnicznych szczeliny, w której przypuszczalnie znajdują się poszukiwani.

Mamy w planie posuwanie się nadal tym wąskim korytarze i poszerzanie go, a równocześnie drugi ciąg tego strzelania będzie obejmował poszerzanie tego początku wejścia w ten tunel, żeby nam się wygodnie transportowało i ten materiał i ewentualnie transport tych poszukiwanych, jeżeli się uda ich znaleźć - mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

Tym wąskim korytarzem, którym usiłujemy się dostać, prowadząc te działania pirotechniczne, z pewnością nie da się tych osób wyprowadzić na noszach. Także tutaj musimy również to powolutku przygotowywać - zaznacza.

Ratownicy szacują, że odległość, jaka dzieli ich od poszukiwanych wynosi od 4 do 20 metrów.

Ratownicy podczas poszukiwań znaleźli ekwipunek poszukiwanym. To m.in. dwie uprzęże do wspinaczki, uszkodzona wiertarka do osadzania kotw w skale i żywność. Najprawdopodobniej grotołazi niechcący zablokowali odpływ wody i ona błyskawicznie odcięła im możliwość powrotu.

Akcja jest trudna nie tylko z powodu niewielkiego miejsca do manewru, ale problematyczna jest też temperatura. W jaskini jest bardzo wilgotno, a temperatura wynosi 4 stopnie Celsjusza. Pracujemy w lodówce - mówi Jan Krzysztof.

Sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach w czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach. Ostatni kontakt głosowy ze swoimi towarzyszami mieli w sobotę około godz. 2 w nocy. Ratownicy zostali powiadomieni o kłopotach grotołazów w sobotę późnym popołudniem.

Jaskinia Wielka Śnieżna to najdłuższa i najgłębsza jaskinia w Tatrach. Długość jej korytarzy wynosi niemal 24 km, choć nie wszystkie z nich zostały dokładnie zbadane. Jest to jaskinia o skomplikowanych, wąskich korytarzach i przesmykach, która posiada kilka otworów wejściowych.