Była premier Beata Szydło spowodowała kolizję w Krakowie. RMF FM dotarło do filmu z momentu stłuczki. Znany producent filmowy, Piotr Woźniak-Starak, wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno. Do jutrzejszego poranka zawieszono poszukiwania milionera. Nie ma przełomu w akcji ratunkowej, którą druga dobę prowadzą ratownicy i górnicy w jaskini Wielka Śnieżna w Tatrach. Szanse na uratowanie dwóch uwięzionych w niej grotołazów maleją z każdą godziną. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najważniejszych informacji dnia.

REKLAMA