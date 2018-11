Wielka pomoc dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Dokładnie tydzień temu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski podjął wyzwanie rzucone przez Marcina Gortata. Słynny koszykarz napisał na Twitterze: "Jeśli znajdziesz obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem to dam ci 1000 dolarów". Nasz dziennikarz odpowiedział i pokazał byłego amerykańskiego żołnierza, weterana wojny w Iraku jedzącego kaszankę.

Paweł nie nagrał tego filmu dla pieniędzy. Poprosił o przekazanie ich dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Powiedział, że placówka potrzebuje sprzętu medycznego. Marcin Gortat nie przelał równowartości 1000 dolarów, a aż 20 tysięcy złotych. To pozwoli na zakup asystora kaszlu. Minionej nocy nasz dziennikarz Paweł Żuchowski spotkał się w Waszyngtonie przed meczem Los Angeles Clippers z Washington Wizards z Marcinem Gortatem i poprosił o wyjaśnienie, o co chodziło ze słynną już kaszanką.

Ale to nie koniec tej historii. Pomóc postanowili nasi słuchacze, którzy usłyszeli o tej sprawie. W tej chwili na koncie Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci jest już ponad 33 tysiące złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego. Wpływają datki od firm i instytucji. Po naszych materiałach Fundacja Grupy Lotos postanowiła przeznaczyć pieniądze na zakup dla hospicjum 4 koncentratorów tlenu wraz z osprzętem. O sprawie poinformował Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Lotos.

Historia doczekała się wielu publikacji w mediach. Głośno o niej na Facebooku i Twitterze. Ludzie spontanicznie nagrywają filmiki jedząc kaszankę i przelewają pieniądze na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. W tytule wpisują "KASZANKA".

Ale o akcji głośno jest też za granicą.

To Paweł Burdzy z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z Nowego Jorku. Jesteśmy zaskoczeni i szczęśliwi - powiedziała Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Dodała, że na konto wpływają pieniądze z kraju i zza granicy. To większe wpłaty ale i symboliczne. Nasz dziennikach zachęca dalej do pomocy. Nagrał specjalny spot.

Wciąż można też pomóc za pośrednictwem zbiórki na Facebooku . Bez dodatkowych opłat.

Dane do wpłat:

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68

70-111 Szczecin

Numery konta:

Konto do wpłat w PLN:

75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Konto do wpłat z zagranicy:

PL 75 1500 1722 1217 2006 9774 0000 WBKPPLPP

Darowizny można wpłacać również przez stronę Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych .