Tomasz K. znany jako Agent Tomek usłyszał zarzuty tworzenia fałszywych dowodów, składania fałszywych zeznań oraz fałszywego oskarżenia - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o śledztwo w sprawie willi w Kazimierzu Dolnym, która zdaniem CBA miała należeć do Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich.

Willa w Kazimierzu Dolnym przy ul. Góry, którą wg CBA w 2009 r. mieli kupić na podstawioną osobę Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy / Wojciech Pacewicz / PAP

Co konkretnie zarzuca podejrzanemu wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach? Jak ustalił nasz reporter, chodzi o jego oświadczenie podczas przeprowadzonej w grudniu 2019 roku konfrontacji w śledztwie dotyczącym uchylania się od opodatkowania w związku ze sprzedażą willi w Kazimierzu Dolnym i "prania brudnych pieniędzy". Tomasz K. odwołał wtedy dotychczasowe zeznania obciążające byłą prezydencką parę. Stwierdził, że wszystkie jego wcześniejsze słowa były wynikiem poleceń, jakie dostawał od ówczesnego kierownictwa CBA i nie miały one odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Przekonywał też, że był zmuszany przez przełożonych do stworzenia fałszywej dokumentacji. Podobne twierdzenia przedstawił podczas zeszłorocznego przesłuchania w tej samej sprawie.

Śledczy zwrócili uwagę na to, że te były one sprzeczne z zeznaniami składanymi przed 10 latami. Jak przekonują, poprzednie były spójne i odpowiadały zebranym dowodom. Według nich, daje to podstawy, by uznać, że ostatnie zeznania są fałszywe.

Za te zarzuty Agentowi Tomkowi grozi 8 lat więzienia.

Na razie Tomasz K. musi wpłacić 100 tysięcy złotych poręczenia i zgłaszać się na komisariacie policji.