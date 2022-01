Najwyższa Izba Kontroli dotarła do faktury na zakup systemu „Pegasus”. Została ona wystawiona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na kwotę 33,4 miliona złotych. Teraz dokument został ujawniony w mediach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do faktur dotarli dziennikarze TVN24. Dokument został wystawiony na firmę Matic, która według "Pulsu Biznesu" miała pośredniczyć w zakupie systemu przez polskie służby. Spółka od wielu lat współpracuje z polskimi służbami i jest na liście kontrahentów NSO Group, izraelskiej firmy, która jest właścicielem Pegasusa.

Jak informowała "Gazeta Wyborcza" firma miała odkupić system od NSO Group za 25 mln zł, a następnie odsprzedać go polskim służbom za 33,4 mln zł. W ten sposób firma zarobiła na pośredniczeniu w zakupie ponad 8 mln zł.

Dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek na swoim Twitterze opublikował też pismo od szefa CBA Ernesta Bejdy do Zbigniewa Ziobry. Jest to wniosek o przekazanie CBA "uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości".

Świerczek przedstawił również pismo dotyczące polecenia wypłaty dla CBA drugiej transzy z Funduszu Sprawiedliwości Dokument z 15 listopada 2017 r., podpisany jest przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.