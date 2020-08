Do Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu trafił 6-latek, który wczoraj wieczorem wypadł z okna w Głogowie na Dolnym Śląsku. Jego ojciec miał ok. dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu - mężczyzna został zatrzymany.

Zdj. ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

