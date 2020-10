Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała o zastosowaniu środki zapobiegawczych wobec Romana Giertycha. Chodzi o poręczenie majątkowe w wysokości 5 mln złotych, zawieszenie w czynnościach adwokata, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Śledczy przekazali też, że wobec 5 podejrzanych, w tym Ryszarda K., prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Roman Giertych / Leszek Szymański / PAP

Po wykonaniu czynności procesowych z wszystkimi 12 zatrzymanymi osobami podjęto decyzję o skierowaniu wobec pięciu z nich, to jest Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś. wniosków do Sądu Rejonowego Stare Miasto w Poznaniu o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania - powiedział prok. Jacek Motawski, szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu podczas konferencji prasowej dotyczącej śledztwa, w którym zatrzymany został m.in. Roman Giertych.



Wobec Romana G., po skutecznym ogłoszeniu mu postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych, zawieszenia w czynnościach adwokata, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi - dodał prokurator. O areszt nie zawnioskowano też w przypadku: Tomasza Sz., Tomasza B., Andrzeja P, Wojciecha C., Andrzeja P. oraz Bartosza P.

Według śledczych podejrzani stworzyli mechanizm polegający najpierw na skupowaniu bezwartościowych wierzytelności. Podmiot o nazwie Prokom zbył wierzytelności na rzecz dwóch spółek nie mając jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego, nie prowadząc jakiejkolwiek działalności gospodarczej, od których to następnie wierzytelności zostały - już ze znaczną, kilkumilionową marżą - nabyte - tłumaczył prokurator Motawski.

Prokuratura o stanie zdrowia Romana Giertycha

Prok. Jacek Motawski podczas konferencji prasowej wypowiedział się też na temat omdlenia Romana Giertycha. Do zdarzenia doszło podczas przeszukiwania domu adwokata. Giertych zemdlał w łazience, gdzie przebywał w towarzystwie funkcjonariusza. Odnosząc się do spekulacji mediów jakoby stan zdrowia podejrzanego Romana G. wynikał z nieuprawnionej ingerencji funkcjonariuszy CBA stanowczo stwierdzam, że ze zgromadzonych dowodów, w tym czynności przeszukania w domu Romana G., która była rejestrowana i odbywała się w obecności adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wynika, że są one całkowicie bezpodstawne - mówił.

W tej sprawie wypowiedzieli się też obrońcy Romana Giertycha: Gdyby rzeczywiście symulacja omdlenia miała miejsce, to niemielibyśmy do czynienia z takim postanowieniem. Istotne jest to, że to postanowienie dzisiejsze o zastosowaniu tych środków zostało oparte w dużym stopniu - jak ja rozumiem czy jak możemy się domyślać - na wczorajszej opinii uzupełniającej biegłych, która jest diametralnie inna niż to, co się podaje w sferze publicznej, w jaki sposób komentuje to prokuratura.

Te oceny, które są wyrażane w komunikatach prokuratury jak również w inny sposób przez osoby związane z szeroko pojętymi organami ścigania są całkowicie nieuprawnione. Mówienie o tym, że pan mecenas Giertych symulował jest nadużyciem i nieodpowiedzialnością - zaznaczyli i przypomnieli, że z dokumentu sporządzonego na zlecenie prokuratury przez biegłych lekarzy wynika, że stan Giertycha jest na tyle poważny, że "zagraża życiu lub zdrowiu".





Zatrzymanie Giertycha

O zatrzymaniu Romana Giertycha poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Na polecenie śledczych CBA zatrzymało grupę osób w związku ze sprawą wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. Przez CBA przeszukane zostały willa Giertycha w Józefowie i jego kancelaria adwokacka na Nowym Świecie w Warszawie.

Zatrzymano łącznie 12 osób. Oprócz Giertycha to m.in. biznesmen Ryszard K. Zatrzymani usłyszeli zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Zarzucanych czynów mieli dopuścić się w latach 2010-2014.

W sprawie chodzi o nielegalne przepływy pieniędzy pomiędzy giełdowymi spółkami Polnord i Prokom. Jak poinformowało CBA, mechanizm przestępczy polegał na nabyciu fikcyjnych wierzytelności wbrew interesowi zarządzanej spółki i transferowaniu środków za pomocą szeregu podmiotów gospodarczych na wskazane przez organizatorów konta podmiotów rejestrowanych w Polsce i za granicą. W ten sposób spółka notowana na warszawskiej giełdzie straciła ponad 70 mln złotych.

Część zatrzymanych osób jest również podejrzana o doprowadzenie do szkody w majątku spółki na kwotę 21 mln zł przy okazji zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki inwestycyjnej. Działkę zakupiono jednak za cenę znacząco zawyżoną względem cen rynkowych. Osoby zaangażowane w akcję miały jednak mieć tego świadomość.

Sam Giertych - adwokat, a w przeszłości polityk, poseł, wicepremier i minister edukacji w rządzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona (2006-2007) - napisał na Twitterze, że został zatrzymany "pod zarzutem działania na szkodę jakiejś spółki". Skuto mnie kajdankami w przeddzień sprawy aresztowej L. Czarneckiego, którego jestem jedynym obrońcą. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel - napisał Giertych.