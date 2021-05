Sylwia M. i Przemysław O. mieli znęcać się nad 3-letnią córką co najmniej od kwietnia. 28 maja bijąc ją po głowie doprowadzili do tego, że w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Sąd zadecydował o aresztowaniu podejrzanych. Rodzice 3-latki usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa.

