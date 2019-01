Miał głębokie poparzenia prawie połowy powierzchni ciała: pleców, ud i pośladków. Trafił do szpitala w stanie krytycznym i spędził w nim 4 miesiące, przeszedł 9 operacji. 3-letni Mikołaj z Rybnika cudem uniknął śmierci. Latem poparzył się w aucie, w którym doszło do samozapłonu. Z samochodu wyciągnął go tata, a później o jego życie walczyli lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dzisiaj opowiedzieli o tej walce. Chłopczyk wraca już do zdrowia. Czeka go jednak długa rehabilitacja.

3-letni Mikołaj z rodzicami i lekarzami z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach /Anna Kropaczek /RMF FM

