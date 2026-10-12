135 zatrzymanych. Trwa akcja policji po atakach w szkołach

RMF24

135 osób zatrzymanych, 80 tys. placówek skontrolowanych - to najnowsze informacje o trwającej od piątku akcji policji, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa placówkom oświatowym. Ma to związek z aktami przemocy, do których w ubiegłym tygodniu doszło na terenie mazowieckich szkół.

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do trzech aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu od piątku szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W poniedziałek rano policja poinformowała na platformie X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

„W toku działań zatrzymano dotychczas 135 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie” – napisała na platformie X policja.

Dziś instrukcja dla dyrektorów szkół i nauczycieli

W niedzielę, podczas specjalnej odprawy ws. ostatnich aktów przemocy w szkołach, wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że w poniedziałek upowszechniona zostanie instrukcja reagowania dla dyrektorów i nauczycieli na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały te stworzono we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dziś w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że policja będzie we wszystkich polskich szkołach. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione - stwierdziła Barbara Nowacka.

Seria ataków w szkołach na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

W sobotę 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.

W zeszłym tygodniu policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.