Patrole policji w polskich szkołach. Szefowa MEN zapewnia: Sytuacja się uspokoiła

RMF24

„Policja będzie dzisiaj we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Mówię o takim chaosie informacyjnym, podkręconym zresztą bardzo mocno w internecie. Rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne. Nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych bezpieczeństwo jest zapewnione. Musimy jednak zmienić przepisy, tak aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W ten sposób odniosła się do ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach, podkreślając postawę kadry nauczycielskiej oraz policji, która patroluje okolice szkół w całym kraju. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej skomentowała także porażkę kandydatki tej partii w wyborach na prezydenta Krakowa Moniki Piątkowskiej. „Zdecydowała się na start w trudnych okolicznościach. Niech się rozliczą struktury małopolskie. To nie jest dobry wynik, a raczej sukces Łukasza Gibały, który dostał premię za konsekwencję” - oceniła.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka w Porannej rozmowie w RMF FM zabrała głos w sprawie sytuacji w polskich szkołach, nawiązując do ostatnich wydarzeń w tego typu placówkach.

Nowacka o atakach w szkołach: Sytuacja się uspokoiła

Na przestrzeni kilku dni doszło w szkołach do kilku ataków nożowników – w jednym z nich życie straciła 37-letnia kobieta, która pracowała jako woźna.

Policja będzie we wszystkich polskich szkołach. To jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione – stwierdziła Barbara Nowacka, podkreślając, że ma na uwadze głównie sytuację związaną z „chaosem informacyjnym, podkręcanym bardzo mocno w internecie”.

Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają no przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty – dodała.

Podkreśliła także istotną rolę zaangażowania rodziców w tej sytuacji.

Bardzo też wierzę, że rodzice się zaangażują - tak jak widać było w piątek czy sobotę - którzy sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Nauczyciele i dyrektorzy dostali dzisiaj materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś zachowuje się nietypowo – powiedziała.

Internetowy challenge? Szefowa MEN odpowiada

Dopytywana przez prowadzącego Tomasza Terlikowskiego o to, co w tym kontekście oznacza „nietypowo”, szefowa MEN stwierdziła, że „może sugerować, że taka osoba ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego”.

Poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobiegniemy takim działaniom, które ewidentnie zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, nie ma żadnego - jak na razie - dowodu na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa - wskazała.

Zaznaczyła, że może to być „efekt zgubnego wpływu mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych”.

Podziękowała natomiast nauczycielom i dyrektorom szkół za ich „poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje”. Tu szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych i wyrazy współczucia dla rodziny pani woźnej – stwierdziła.

Prowadzący zapytał Barbarę Nowacką o to, co powinni zrobić dyrektorzy szkół wobec wprowadzonego całkowitego zakazu wstępu dla osób z zewnątrz? Minister edukacji stwierdziła, że należy zachować czujność i spokój. Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też jest niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie alarmowe – stwierdziła.

Nowacka po porażce Piątkowskiej w Krakowie: Niech się rozliczą struktury małopolskie

Barbara Nowacka, która jest wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej skomentowała także wynik wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka tej partii – Monika Piątkowska - w II turze przegrała wyraźnie z Łukaszem Gibałą, w przeszłości należącym do Platformy Obywatelskiej, który startował jako kandydat niezależny.

To nie jest dobry wynik, natomiast to też raczej jest sukces Gibały, który dostał plusy za konsekwencję. Myślę, że Kraków powiedział: dobrze, byli politycy, chcemy czegoś innego. Gibała tyle razy startował - dajmy mu szansę. Tak bym na to patrzyła, ale ja nie jestem ekspertką. Niech się rozliczą struktury małopolskie. To nie jest zadanie ani ministra edukacji, ani członkini pomorskiej Koalicji Obywatelskiej – oceniła.

Dodała, że Monika Piątkowska „zdecydowała się na start w bardzo trudnych okolicznościach”. Dla Koalicji Obywatelskiej te wybory były po prostu wielkim wyzwaniem - stwierdziła. Na sugestie prowadzącego, że Piątkowska w II turze zdobyła tyle samo głosów, co odwołany w referendum Aleksander Miszalski w I turze, przyznała, że „to rzeczywiście nie jest dobry wynik”.